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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Son Dakika

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

12.02.2022 20:16
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımına 7-5 yenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımına 7-5 yenildi.

Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ikinci günün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Gaziantep Polisgücü rakibine 7-5 yenilerek, dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Gaziantep Polisgücü yarın saat 12.00'de Klub Zelina, 17.30'da da Sanse Complutens ile karşılaşacak.

Organizasyonda ilk maçında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetmiş, ikinci günün ilk maçında ise Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 mağlup etmişti.

Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

AWF Poznan-HC Minsk: 4-8

Sanse Complutense-Klub Zelina: 3-5

Post SV-Dinamo Elektrostal: 5-6

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Gaziantep, Antalya, Alanya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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