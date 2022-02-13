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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası

13.02.2022 13:30
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Klub Zelina takımına 7-5 yenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Klub Zelina takımına 7-5 yenildi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, üçüncü günün ilk maçında Hırvatistan'ın Klub Zelina takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Gaziantep Polisgücü rakibine 7-5 yenilerek, beşinci maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.

Organizasyonda Belarus'un HC Minsk takımını 8-5, Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4, Rus ekibi Dinamo Elektrostal'e de 7-5 yenilmişti.

Gaziantep Polisgücü saat 17.30'da İspanya ekibi Sanse Complutense ile şampiyonadaki son maçına çıkacak.

Günün diğer karşılaşmalarında Dinamo Elektrostal, HC Minsk'i 7-2, Post SV de AWF Poznan'ı 8-0 mağlup etti.

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Hırvatistan, Gaziantep, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika Spor


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