Üye Girişi
Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi - Son Dakika

Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

15.02.2022 18:01
Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları, Erzincan'da sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları, Erzincan'da sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 11-15 Şubat arasında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 239 sporcu katıldı.

Son gününde de çekişmeli geçen yarışlarda, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

11 Yaş Altı Kızlar:

1. Nehir Uçanlar,

2. Damla Süloğlu,

3. Zeynep Nisa Yerebasmaz

11 Yaş Altı Erkekler:

1. Cem bora Balkan,

2. Cafer Ediz Cingöz,

3. Adnan Esat Yıldırım

13 Yaş Altı Kızlar:

1. Mira Tunca,

2. Ennur Kardelen Çakır,

3. Naz Çepni

13 Yaş Altı Erkekler:

1. Efe İldeş,

2. Ömer Faruk Deliktaş,

3. Arda Kuçbay

15 Yaş Altı Kızlar:

1. Naz Avşar,

2. Azra Acar,

3. Aysima Kılıç

15 Yaş Altı Erkekler:

1. Mert Yıldırım,

2. Ali Kuçbay,

3. Çınar Sınmaz

Artı 15 kadınlar:

1. Nisa Özsoy,

2. Selin Gülce Güler,

3. Aydan Karakulak

Artı 15 erkekler;

1. Uğur Koçak,

2. Ömer Faruk Keleşoğlu,

3. Yavuz Dumlu

Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi
Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi
Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi
Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Kayak Merkezi, Erzincan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:36 Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan sürpriz! Teknik direktör, İstanbul'a gelemedi
17:36 Ozan Güven'in yargılandığı davada şoför konuştu: Hastaneye gitmeyi kabul etmedi
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
17:31 Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes çok şaşıracak
17:29 Enerji fiyatları en çok hangi ülkede yükseldi? Türkiye listede zirveye oynuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement