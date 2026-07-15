Erzincanlı Sporculardan Yüzme Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincanlı Sporculardan Yüzme Başarısı

Erzincanlı Sporculardan Yüzme Başarısı
15.07.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincanlı sporcular, ANALİG Yüzme Bölge Müsabakalarında 12 madalya kazanarak finale yükseldi.

Erzincanlı sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Bölge Müsabakalarında kazandıkları madalyalarla önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı faaliyet programı kapsamında 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Erzincan'ı temsil eden sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde toplam 12 madalya kazandı.

Müsabakalarda Umar Karasu, 50 metre sırtüstünde birincilik, 50 metre kelebek ve 50 metre serbestte ikincilik elde etti.

Burak Koç ise 200 metre sırtüstünde bölge birincisi olurken, 100 metre sırtüstünde ikincilik, 200 metre kurbağalamada üçüncülük derecesi elde etti.

Zehra Betül Yalçın, 200 metre karışıkta ikinci, Muhammed Emir Mutlu 200 metre serbestte üçüncü oldu.

Elif Erva Aytaç da 50 metre ve 100 metre kurbağalama kategorilerinde üçüncülük elde ederek iki bronz madalya kazandı.

Erzincan Erkek Bayrak Takımı da 4x50 metre karışık bayrak ve 4x50 metre serbest bayrak yarışlarında bölge üçüncüsü olarak iki bronz madalya elde etti.

Başarılı sonuçların ardından Erzincanlı sporcular, ANALİG Yüzme Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincanlı Sporculardan Yüzme Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası Bakan Bayraktar’dan açıklama var Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Süper hücre Tekirdağ’ı vurdu Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü

10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 10:09:05. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincanlı Sporculardan Yüzme Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.