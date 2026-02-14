Erzurum'da Üniversite Kış Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Spor

Erzurum'da Üniversite Kış Şampiyonası Başladı

14.02.2026 22:08
Erzurum'da düzenlenen Üniversite Kış Şampiyonası açılış töreni, 98 üniversiteden 480 sporcuyla başladı.

Erzurum'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Kış Sporları Oyunları kapsamında düzenlenen "Ünilig Türkiye Şampiyonası" açılış töreni düzenlendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 98 üniversiteden toplam 480 sporcu katılıyor.

Programda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile ışıklı kayak senkronize ekibi, kar motorları, LED'li kayakçı takımı ile meşaleli kayak ekipleri, gösteri yaptı.

Sezon açılışı, meşalelerle zirveden inen kayakçıların "TÜSF" yazısını ateşlemesiyle yapıldı.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl geniş bir katılımla gerçekleştirdikleri kış festivaline yerel paydaşların çok katkı sağladığını söyledi.

Paydaş kurumlara teşekkür eden Türkmen, şunları kaydetti:

"100'e yakın üniversiteyle 500'e yakın öğrenciyle büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2028'de Avrupa Üniversite Sporları Birliği kış sporlarını Erzurum'da yapacağız. Kısa süre içerisinde bunu netleştirip imzaları atacağız. TÜSF olarak biz öğrenci sporcularımız için varız. Her geçen gün faaliyetlerimizi çeşitlendirerek, genişleterek organize etmeye devam ediyoruz. Bu faaliyetlere hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişletmeyi bir prensip olarak benimsiyoruz. Faaliyetlerle çıtamızı yükseltmek için paydaşlarımız ve üniversitelerimizle beraber ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle daha ileri adımlar atıyoruz. İnşallah kısa sürede yeni projelerle, organizasyonlarla sizlerin karşısında olacağız. katılımcılara başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından sporcuların halay çektiği programda, cağ kebap ikram edildi.

Açılışa, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik, EUSA Sporları Birliği Direktörü Liam Smith, davetliler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

