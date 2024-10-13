Erzurumspor\'a Vefa Yemeği Düzenlendi

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum spor'a hizmet eden eski kulüp başkanları ile yöneticilere 'Vefa yemeği' programında buluşturdu. Hatıraların tazelendiği yemekte Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, efsane yöneticilerin adına forma yaptırarak büyük bir jest yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ın Erzurumspor'un başkanları ve yöneticilerine yaptığı jest tüm kamuoyundan takdir topladı. Eski kulüp başkanlarından Hamza Cimilli ve Necmi Akalın'ın yanı sıra mavi-beyazlı kulübe hizmet etmiş yöneticiler vefa yemeğinde bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un eski Kulüp başkanları ve yöneticilerin onuruna verdiği vefa yemeğinde; Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da eski kulüp başkanı ve yöneticilerin adana forma yaptırarak gönülleri fethetti.

"Sizler bizim için kıymetlisiniz"

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, vefa yemeğinde yaptığı açılış konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Setmen'in katılımıyla 3 Temmuz Stadımızda amatör sporumuz ve Erzurumsporumuza hizmet etmiş olan isimlerin adına vefa duvarı açtık. Bu akşam da Efsane Erzurumspor'a hizmet etmiş olan Kulüp başkanlarımız ve yöneticilerimiz ile vefa yemeğinde buluştuk. Biz bu yöneticilerimiz ile büyüdük. Sizler bizim için kıymetli ve yol gösterenlersiniz" dedi.

Cimilli;" 25 yılım Erzurumspor'da geçti"

Efsane Erzurumspor Başkanlarından Hamza Cimilli, böylesi anlamlı bir organizasyon için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a teşekkür etti. Eski Erzurumspor'un Efsane Başkanlarından Hamza Cimilli, "Biz bu yönetici arkadaşlarımızla Erzurumspor için kağıt toplamış, takvim satmış insanlarız. 2014 yılında Mehmet sekmen geldi. Erzurumspor'a sahip çıktı. Sekmen gibi bir büyükşehir belediye başkanı o zaman olsaydı, biz Avrupa da oynardık. 34 minibüs hattı aldık. Erzurumspor'un kurtuluşu idi. Mehmet Ağar ve Cemil Serhatlı nın destekleri ile. 28 hat bugün olsa Erzurumspor nerelerde olurdu. O dönem ancak Erzurumspor adına 6 hat imzaladık. Borçsuz harçsız kasada para olan 28 futbolcusu bulunan bir kulüp bıraktık. Sağ olsun Cemal Polat başkan da takımı şampiyon yaparak Süper Lige çıkardı" diye konuştu.

"Dal: "Hepiniz takdirliksiniz"

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor ile büyüdüklerini ve Erzurumspor ile sevinip Erzurumspor ile üzüldüklerini belirterek, "Hamza ağabeyi spor yöneticiliğin ne kadar zor ve fedakarlık isteyen bir konu olduğunu çok iyi özetledi. Efsane Erzurumspor'unuz da Erzurumspor FK da bu şehrin ortak değeri. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen ve Büyük Erzurumspor taraftarı ve delegesinin desteği ile BB Erzurumspor'u Erzurumspor FK yapmak bir kulüp başkanı olarak yapmak bana nasip oldu. Bugüne kadar gerek Efsane Erzurumspor'a gerekse Erzurumspor Futbol Kulübüne hizmet etmiş tüm kulüp başkanlarımız ile yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ve dünyadaki tüm Erzurumluların desteği ile şu takımı yeniden zirveye ulaştıracağız. Bu bağlamda en büyük maddi manevi destekçimiz Onursal Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Aynalı; "Bu orgarizasyonları büyüteceğiz "

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da böylesi anlamlı bir yemekte olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, bu organizasyonu daha da genişleteceklerini ve sık sık gerçekleştirmek için çaba göstereceklerini söyledi TFF Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu'nun da katıldığı yemekte Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ın eski Kulüp başkanları ile yöneticiler adına yaptırdığı formalar takdim edildi. Bursa'da ikamet eden Erzurumspor'un eski kulüp başkanı Cemal Polat da, yemeğe katılmamaktan dolayı üzgün olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a jestleri için teşekkür etti. - ERZURUM