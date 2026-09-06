Erzurumspor FK Başkanı Dal, Konyaspor galibiyeti sonrası takımı ve taraftarı övdü

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dal, Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetinin ardından futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Bütün futbolcularımızı yürekten kutluyorum"

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda, "1-0 kazandığımız Konyaspor maçında sahada mücadele eden, Erzurumspor armasının hakkını vermek için son ana kadar sahada basmadık yer bırakmayan bütün futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Uzun yıllardır formamızı terleten futbolcularımıza ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza takım ruhunu sahaya yansıttıkları için; çalışmaları, gayretleri ve özverileri için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta ve teknik ekibi ile scout ekibi, idari kadro ve kulübün her kademesinde görev yapan çalışanlara da teşekkür eden Dal, "Takımımız için büyük bir özveriyle çalışan Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve kıymetli teknik ekibimize; yoğun ve zorlu transfer döneminde gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız scout ekibimize, idari kadromuza ve kulübümüzün her kademesindeki emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"En büyük teşekkürlerden biri Büyük Erzurumspor Taraftarına"

Büyük Erzurumspor taraftarına da teşekkür eden Dal, "En büyük teşekkürlerden biri Büyük Erzurumspor Taraftarına. Şampiyonluğa giden yolda en zor günümüzde de en güzel günümüzde de bu takımın arkasında duran; bugün tribünde yerini alan, farklı şehirlerden ve ekranlar başından kalbi bizimle atan bütün Erzurumsporlulara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaybettiğimizde daha çok kenetlenmeliyiz. Öyle yaptık geçmişte ve başardık" ifadelerini kullandı.

"Yolumuz uzun, inancımız tam"

Konyaspor galibiyetiyle mutlu olduklarını ancak önlerinde uzun bir lig maratonu bulunduğunu belirten Dal, "Bu hafta kazandık, mutluyuz. Ancak önümüzde uzun bir lig maratonu ve aşmamız gereken daha çok engel var. Bu yüzden sevincimizi yaşarken ayaklarımız yere sağlam basacak" dedi.

Takımın en çok ihtiyaç duyduğu şeyin birlik, dayanışma, sabır ve inanç olduğunu vurgulayan Dal, "Kazandığımızda nasıl birlikteysek, zorlandığımızda da birbirimize daha sıkı sarılacağız. Oyuncumuzu motive edecek, takımımıza güvenecek ve Erzurumspor'un etrafında kenetleneceğiz. Biz sabretmenin, mücadele etmenin ve birlikte inanmanın karşılığını daha önce aldık. Allah'ın izniyle yine alacağız. Yolumuz uzun, inancımız tam. Hep birlikte Erzurumspor" ifadelerini kullandı.