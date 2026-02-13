Esenler Erokspor 3-1 Manisa FK: Kayode Parladı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Kanga'nın kaptırdığı topla ceza sahası içinde buluşan Diony'nin penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'in sağından ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Amilton'un yaptığı vuruşta savunmadan seken topla buluşan Kayode, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
65. dakikada sağ kanattan Hayrullah'ın yerden içeri çevirdiği topta, ceza sahası içi sağ çaprazda Recep Niyaz'ın istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlağa altıpas üzerinde Kayode dokundu. 2-1
89. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışında Catakovic'in yaptığı ortada arka direkte Faye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ozan Ergün, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Berat Luş dk. 81), Ömer Faruk Beyaz (Recep Niyaz dk. 61), Kanga (Alper Karaman dk. 72), Faye, Kayode (Catakovic dk. 81)
Yedekler: Birkan Tetik, Tugay Kacar, Jack, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Cavare
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Manisa FK: Vedat Karakuş (Saim Sarp Bodur dk. 18), Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Muhammed Kiprit dk. 9, Osman Kahraman dk. 36), Umut Erdem, Toure, Vargas, Benrahou, Cissokho, Ada İbik, Diony
Yedekler: Metehan Başar, Kubilay Sönmez, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak
Teknik Sorumlu: Ahmet Pektaş
Goller: Kayode (dk. 26 ve 65), Faye (dk. 89) (Esenler Erokspor), Diony (dk. 2) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Faye, Kanga (Esenler Erokspor), Benrahou, Herelle (Manisa FK) - İSTANBUL
