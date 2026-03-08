Esenler Erokspor, Bodrum FK'yi 4-3 yendi - Son Dakika
Esenler Erokspor, Bodrum FK'yi 4-3 yendi

08.03.2026 22:40
1. Lig'de Bodrum FK, Esenler Erokspor karşısında 3-4 mağlup oldu, Hotic kırmızı kart gördü.

Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Egemen Savran, Çağrı Yıldırım

BODRUM FK: Bahri Can - Berşan, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Yusuf (Dk. 72 Haqi), Hotic, Ahmet (Dk. 82 Mustafa), Brazao (Dk. 46 Omar İmeri), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Ege)

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul - Nzaba, Onur, Hayrullah, Enes, Mikail, Jack (Dk. 59 Kanga), Amilton (Dk. 81 Berat), Ömer (Dk. 70 Recep Niyaz), Faye, Kayode (Dk. 81 Hamza Catakovic)

GOLLER: Dk. 10 (P.), Dk. 45+3, Dk. 65 (P.) Kayode, Dk. 90+4 Hamza Catakovic (Esenler Erokspor); Dk. 15 Ali Habeşoğlu, Dk. 30 Hotic, Dk. 90+8 Seferi (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Cenk, Seferi (Bodrum FK), Amilton, Hayrullah (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Hotic (Bodrum FK)

1'inci Lig 29'uncu hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip 10'uncu dakikada Kayode'nin penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip 15'inci dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle skora eşitlik getirdi. Mücadelede baskıyı artıran yeşil-beyazlı ekip 29'uncu dakikada Hotic'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Kayode kendisinin ve takımının 2'nci golünü attı, skor yeniden eşitlendi. İlk yarı 2-2 berabere sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Sipay Bodrum FK'da 53'üncü dakikada Hotic kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Esenler Erokspor'da Kayode attığı golle kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Erokspor Hamza Catakovic'in golüyle durumu 4-2'ye getirdi. Son dakikalarda Sipay Bodrum FK, Seferi'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Geri kalan dakikalarda gol olmazken konuk ekip Esenler Erokspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

6'ncı dakikada Esenler Erokspor atağında Faye'nin şutunda top kaleciden Amilton'a geldi. Cenk'in müdahalesi sonrası Amilton yerde kaldı. Hakem VAR incelemesine gitti.

8'inci dakikada Esenler Erokspor atağında VAR incelemesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

10'uncu dakikada Esenler Erokspor 1-0 öne geçti. Kayode'nin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

15'inci dakikada Bodrum FK Ali Habeşoğlu ile skora eşitlik getirdi. Sol kanatta topla buluşan Cenk'in ortasında ceza sahası içinde Ali Habeşoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

29'uncu dakikada Bodrum FK 2-1 öne geçti. Seferi'nin son çizgiden yaptığı ortada Hotic topu ağlara gönderdi: 2-1.

32'nci dakikada Bodrum FK atağında Hotic'in kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta kalecinin müdahalesi sonrası top üstten kornere çıktı.

42'nci dakikada Esenler Erokspor atağında Faye'nin vuruşunda top sol direğe çarpıp auta gitti.

45+3'üncü dakikada Esenler Erokspor Kayode ile beraberliği yakaladı. Sol kanatta gelişen atakta Faye'nin ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda beraberlik sağlandı: 2-2.

53'üncü dakikada Bodrum FK 10 kişi kaldı. Hotic, Esenler Erokspor oyuncusu Faye'ye müdahalesi sonrası hakem VAR'a gitti. İncelemenin ardından Hotic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

60'ıncı dakikada Esenler Erokspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Hayrullah, Cenk ile birlikte topa havalandı. Hayrullah'ın, Cenk'in elle oynadığını söylemesi sonucu pozisyon VAR'da incelendi.

65'inci dakikada VAR incelemesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. Kayode'nin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

90+4'üncü dakikada Esenler Erokspor durumu 4-2'ye taşıdı. Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Hamza Catakovic ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-4.

90+8'inci dakikada Sipay Bodrum FK, Seferi'nin penaltı golüyle 3'üncü gole ulaştı: 3-4.

Konuk ekip Esenler Erokspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

