Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi - Son Dakika

2013'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldızı Ersen Martin kalp krizi geçirdi.

HAYATİ RİSKİ BULUNUYOR

Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı. 2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti. Ersen Martin kariyeri boyunca 4 kez A Milli Takım forması giymişti. 42 yaşındaki eski futbolcunun hayati riski bulunuyor.