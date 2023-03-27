Olay çıkaran görüşme gerçekleşti mi? Jorge Jesus ile ilgili gerçeği Julio Cesar açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Olay çıkaran görüşme gerçekleşti mi? Jorge Jesus ile ilgili gerçeği Julio Cesar açıkladı

27.03.2023 13:09

Eski kaleci Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Milli Takımı için görüştüğü iddialarını reddetti. Cesar yaptığı duyuruda, "Teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler doğru değildir. Ben yıllardır Lizbon'da yaşayan biriyim." şeklinde konuştu.

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

"FEDERASYONUN BİR TEMSİLCİSİ DEĞİLİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile görüşme yaptığı iddia edilen Julio Cesar, "Brezilya Futbol Federasyonu'nun temsilcisi olarak, teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler doğru değildir. Ben yıllardır Lizbon'da yaşayan biriyim. Öncelikle federasyondan kimse benden bu yönde herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır. Federasyonun bir temsilcisi değilim. Ben sadece Brezilya Milli Takımı'nda oynamış biriyim." dedi.

"JORGE JESUS ÇOK DEĞER VERDİĞİM BİRİ"

Cesar ayrıca yaptığı açıklamada, "Eğer bir federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues herhangi bir durumda benden yardım isterse ederim. Çünkü, Brezilya futbolu benim tutkumdur. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Jorge Jesus, çok değer verdiğim biri ve benim arkadaşım. Benfica'da teknik direktörümdü ve kendisiyle harika olan ilişkim devam ediyor.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus adım adım Sambacıların başına! Portekiz'de Brezilya Milli Takımı için görüştükleri söylendi Jorge Jesus adım adım Sambacıların başına! Portekiz'de Brezilya Milli Takımı için görüştükleri söylendi Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için Portekiz'de görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için Portekiz'de görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi

Brezilya Milli Takımı, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay çıkaran görüşme gerçekleşti mi? Jorge Jesus ile ilgili gerçeği Julio Cesar açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:55 Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:55 Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: Olay çıkaran görüşme gerçekleşti mi? Jorge Jesus ile ilgili gerçeği Julio Cesar açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement