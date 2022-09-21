Fabio Cannavaro, Benevento'yu çalıştıracak - Son Dakika
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Fabio Cannavaro, Benevento'yu çalıştıracak

21.09.2022 22:54
Fabio Cannavaro, Benevento'yu çalıştıracak

Eski İtalyan savunma oyuncusu Fabio Cannavaro, Avrupa kıtasında kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Benevento'da yaşayacak.

Eski İtalyan savunma oyuncusu Fabio Cannavaro, Avrupa kıtasında kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Benevento'da yaşayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuğu döneminde kaptanlığını üstlendiği İtalya Milli Takımı'nda 2006 Dünya Kupası'nı kaldıran 49 yaşındaki Cannavaro, Benevento'nun yeni çalıştırıcısı oldu.

Napoli, Parma, Juventus, Inter ve Real Madrid gibi önemli takımlarda forma giymesinin ardından 2011 yılında futboldan emekliye ayrılan ve antrenör olmak amacıyla Asya kıtasına giden Cannavaro, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeşitli kulüpleri çalıştırdı.

Son olarak Çin Milli Takımı'nın 2019'da 6 hafta boyunca teknik direktörlüğünü üstlenen Cannavaro, Benevento'ya attığı imza ile Avrupa'da ilk kez takım çalıştıracak.

Serie A'dan 2020-21 sezonunda küme düşen Benevento, 6 lig maçında topladığı 7 puanla 13. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Fabio Cannavaro, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fabio Cannavaro, Benevento'yu çalıştıracak - Son Dakika

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