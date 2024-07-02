Eskişehir'de Vatandaşlar Dev Ekranda Türkiye-Avusturya Maçını İzledi - Son Dakika
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Spor

Eskişehir'de Vatandaşlar Dev Ekranda Türkiye-Avusturya Maçını İzledi

Eskişehir'de düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Türkiye-Avusturya maçı, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izlendi. Eskişehirliler, milli takım lehine alkışlarla ve tezahüratlarla maçı takip etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, yoğun ilgi nedeniyle vatandaşların alana sığmadığını belirterek, takımın zafer kazanmasını ve milli duyguları birlikte yaşamayı umduklarını söyledi.

02.07.2024 23:43
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Eskişehir'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda karşılaşan Türkiye- Avusturya maçını, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Vatandaşlarla maçı izleyen Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, önceki 2 maçı da vatandaşlarla izlediklerini belirterek, Avusturya karşılaşmasına daha çok kişinin geldiğini ifade etti.

Yoğun ilgiden ötürü vatandaşların alana sığmadığını kaydeden Ercan, "İnşallah bu akşam takımımız Avusturya karşısında güzel bir zafer kazanır ve adımızı çeyrek finale yazdırırız. İnşallah takımımız kazanır ve bizler de Eskişehir'in gençleriyle burada milli duygularımızı hep birlikte yaşarız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eskişehir'de Vatandaşlar Dev Ekranda Türkiye-Avusturya Maçını İzledi - Son Dakika

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