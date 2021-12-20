Eskrim heyecanı Eskişehir'de yaşandı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet takviminde yer alan 'Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası' ve 'U10-U12-U14 Flöre Açık Turnuva', iki gün süren mücadelenin ardından son buldu.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Samsun ve Zonguldak illerinden eskrimcilere ev sahipliği yapan organizasyonda; kılıç branşında 129 genç, flörede ise 10, 12 ve 14 yaş altı 297 sporcu Kovid-19 tedbirleri kapsamında piste çıkıp madalya mücadelesi verdi. Karşılaşmalar sonucunda; Gençler Kılıç'ta Nisanur Erbil ve Muhammed Furkan Kalender, U10 Flöre'de Rutkay Çınar Bayrak ve Defne Beliz Demiryürek, U12 Flöre'de Ada Küfeciler ve Poyraz Ali Ekici, U14 Flöre'de ise Ahmed Turgut Anbarlılar ve Alara Atmaca altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular madalyalarını; Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Yavuz Dal, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, TEF Teknik Kurul Üyeleri Mustafa Uslular ve Kamil Özdemir, TEF Sağlık Kurulu Üyesi Dr. Salim Karavelioğlu ve MHK Üyesi Uluslararası Hakem Osman Tansu Tanaçan'dan aldı. Seremonide, Genel Sekreter Yılmaz Portakal, organizasyona konuk olan Öğretim Görevlisi Dal'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda sporcu antrenörleri Emre Çokal, Hakan Özden, Tamer Gökçe ve Can Aydın ile Mustafa Kalender, Barış Övünç ve Bogdan Horeanu da ödüllendirildi - ESKİŞEHİR