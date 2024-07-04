EURO 2024 Çeyrek Final: Portekiz ile Fransa Karşı Karşıya - Son Dakika
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EURO 2024 Çeyrek Final: Portekiz ile Fransa Karşı Karşıya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa yarın Hamburg'da karşılaşacak. İngiliz hakem Michael Oliver yönetimindeki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Portekiz ile Fransa arasında oynanacak olan maç, iki ülke arasındaki 29. randevu olacak.

04.07.2024 10:47
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek.

Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Bu turu geçen ekip, İspanya- Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.??????

Çeyrek final yolları

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.

Aralarında 29. randevu

Portekiz ile Fransa, yarın 29. kez kozlarını paylaşacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 28 müsabakada Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Fransa 19 galibiyet elde ederken, Portekiz 6 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Fransa'nın 52 golüne Portekiz 31 golle cevap verebildi.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 Çeyrek Final: Portekiz ile Fransa Karşı Karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024 Çeyrek Final: Portekiz ile Fransa Karşı Karşıya - Son Dakika
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