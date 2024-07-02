EURO 2024 Son 16 Turu Maçı: Türkiye - Avusturya - Son Dakika
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EURO 2024 Son 16 Turu Maçı: Türkiye - Avusturya

A Milli Futbol Takımı ile Avusturya arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Leipzig'te oynanacak ve Portekizli hakemler Artur Soares Dias, Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yönetecek. Avusturya'nın kadrosunda Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer ve Arnautovic yer alırken, Türkiye'nin kadrosunda ise Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor.

02.07.2024 21:01
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A Milli Futbol Takımı ile Avusturya arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Leipzig

Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Merih Demiral, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Arda Güler, Kaan Ayhan, Mert Günok, Avusturya, Portekiz, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024 Son 16 Turu Maçı: Türkiye - Avusturya - Son Dakika
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