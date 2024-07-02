EURO 2024 Son 16 Turu Maçı: Türkiye - Avusturya

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A Milli Futbol Takımı ile Avusturya arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Leipzig

Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz