EURO 2024'te A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı - Son Dakika
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EURO 2024'te A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) son 16 turu maçında A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Çekya maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezaları nedeniyle forma giyemedi. Kaptan Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda sahaya çıktı. Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

02.07.2024 22:18
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Çekya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın bu maçta forma giyemedi. Vincenzo Montella, Salih Özcan'ı da yedekler arasında tuttu. Bu üç oyuncunun yerine kart cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Kaptan Kaan Ayhan

A Milli Futbol Takımı'nda cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Maç öncesinde saha içinde takım konuşmasını da kaptan Kaan Ayhan yaptı.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

Maç öncesi düzenlenen taraftar etkinliğine de Mehmet Büyükekşi ile katılan Bakan Osman Aşkın Bak, Türk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

10 futbolcu ceza sınırında

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Leipzig Stadı'nda büyük coşku

Avusturya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 40 bin olan Leipzig Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

Kaynak: AA

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