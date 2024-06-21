EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

EURO 2024\'te İspanya, İtalya\'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın tek golünü İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine attı.

21.06.2024 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya, Luciano Spalletti'nin yönetimindeki İtalya'yı 1-0 yendi.

CALAFIORI KENDİ KALESİNE ATTI

Maça hızlı başlayan İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine gönderdi. Maçta başka gol olmayınca İspanya karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER

Bu sonuçla birlikte İspanya ikinci maçlar sonunda 6 puana ulaştı ve EURO 2024'te üst tura yükselmeyi garantiledi. İspanya'nın dışında gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer takım ev sahibi Almanya olmuştu. 3 puanda kalan İtalya'nın kaderi ise grubun son maçında alacağı sonuca göre şekillenecek.

Puan durumu şu şekilde;

  • 1- İspanya (6)
  • 2- İtalya (3)
  • 3- Arnavutluk (1)
  • 4- Hırvatistan (1)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İspanya, İtalya, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Genç: mardin diyarbakır çok kötü allah yardımcıları olsun 0 0 Yanıtla

22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
19:05 Diyanet’ten ABD’deki tesisle ilgili iddialara açıklama var Diyanet'ten ABD'deki tesisle ilgili iddialara açıklama var
15:55 İsrail saldırıları sonrası tabloyu Refah Belediye Başkanı acı sözlerle duyurdu İsrail saldırıları sonrası tabloyu Refah Belediye Başkanı acı sözlerle duyurdu
11:03 Yeni vergiler yolda Bakanlık paketi hazırladı Yeni vergiler yolda! Bakanlık paketi hazırladı
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
18:13 Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm
18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 01:26:21. #1.13#
SON DAKİKA: EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement