EURO 2024\'te İspanya, İtalya\'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

Spor

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya, Luciano Spalletti'nin yönetimindeki İtalya'yı 1-0 yendi.

CALAFIORI KENDİ KALESİNE ATTI

Maça hızlı başlayan İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine gönderdi. Maçta başka gol olmayınca İspanya karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER

Bu sonuçla birlikte İspanya ikinci maçlar sonunda 6 puana ulaştı ve EURO 2024'te üst tura yükselmeyi garantiledi. İspanya'nın dışında gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer takım ev sahibi Almanya olmuştu. 3 puanda kalan İtalya'nın kaderi ise grubun son maçında alacağı sonuca göre şekillenecek.

Puan durumu şu şekilde;