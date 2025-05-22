Euroleague Final Four Başlıyor

THY Euroleague'de Final Four heyecanı yarın başlayacak. Türk ekibi Fenerbahçe, finale çıkmak için Yunan takımı Panathinaikos ile karşılaşacak. İspanyol ekibi Barcelona da Fransız temsilcisi Monaco ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de normal sezon ve play-off'ların tamamlanmasının ardından heyecan Final Four ile devam edecek. Euroleague'de final four heyecanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs tarihlerinde yaşanacak. Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiakos ve Monaco, şampiyon olmak için mücadele edecek.

İlk kez Avrupa'da dışında yapılacak

Euroleague'de 1988 yılından itibaren yapılan final four organizasyonu ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek. Bugüne kadar 8 kez ile en çok İspanya'da organize edilirken, Almanya'da 6, Fransa'da 4, Türkiye, İtalya, Yunanistan'da 3'er, İsrail ve Sırbistan'da 2'şer, Belçika, Rusya, Çekya, İngiltere ve Litvanya'da da 1'er kez düzenlendi.

İstanbul'da 3 kez düzenlendi

Türkiye, Euroleague tarihinde final four organizasyonuna 3 kez ev sahiplik yaparken, 3'ü de İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'da bugüne kadar 1992, 2012 ve 2017 yıllarında oynandı.

Kupa, Türkiye'ye 3 kez geldi

Euroleague'de bugüne kadar iki Türk takımı şampiyonluğa ulaştı. İlk olarak 2017 yılında İstanbul'da yapılan organizasyonda Fenerbahçe şampiyon oldu. A. Efes ise 2021 ve 2022 yıllarında üst üste şampiyonluklar yaşadı.

Son kazanan Panathinaikos

Euroleague'de geçtiğimiz sezonu Yunan temsilcisi Panathinaikos şampiyon olarak tamamladı. Almanya'da düzenlenen Final Four finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i 95-80'lik skorla mağlup eden Panathinaikos, kupayı müzesine götürdü.

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında elde etti. Madrid'i, Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 7 şampiyonluğu bulunuyor.

En başarılı başantrenör Zeljko Obradovic

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan başantrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp antrenör, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında Fenerbahçe'yi de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile kazandı. Deneyimli antrenör, 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Zeljko Obradovic'in ardından Ettore Messina'nın 4, Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.

THY Euroleague Final Four programı şöyle:

Yarın

18.00 Fenerbahçe - Panathinaikos

21.00 Olympiakos - Monaco - İSTANBUL