Eylem Engin Avrupa Şampiyonu!

KUZEY Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 73 kiloda Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Eylem Engin, memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde, 9-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, Edirneli milli güreşçi Eylem Engin büyük başarıya imza attı. Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 73 kiloda mindere çıkan Engin ilk turda bağımsız sporcu Sofia Toloknova'yı 3-0 mağlup etti. Ardından çeyrek finalde Estonyalı Merily Vaester'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale çıkan Eylem Engin, yarı finalde Macar rakibi Bianka Barany Almasi'yi 6-3'lük skorla geçerek adını finale yazdırdı. Engin finalde de Litvanyalı Greta Tverskyte'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

EDİRNE'DE COŞKUYLA KARŞILANDI

Şampiyonanın ardından memleketine dönen milli sporcu Eylem Engin, ilçe girişinde büyük Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde ilçe meydanına gelen Engin'e burada çiçek ve hediyeler verildi.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Engin için düzenlenen törende konuşan Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "İnanın gerçekten çok heyecanlıyım çünkü 10 yıl önce bir şey söylemiştik, Çin Atasözü vardır, 10 yılını düşünen ağaç eker, meyvesini toplar ama insana yatırım yapan 100 yıl sonra meyvelerini alır. Biz 100 yıl beklemedik, 10 yıl sonra meyvelerini almaya başladık. Eylem kızımız geçen yıl dünya ikincisi oldu. Onu güreşirken seyrettim. Bu güreşe de gidecektik ama işlerimizden dolayı gidemedik. Bundan sonraki müsabakada ona söz veriyorum, ister Türkiye'de, ister yurtdışında onun yapacağı güreşe mutlaka gideceğim, onunla birlikte istiklal marşını söyleyip, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğiz" dedi.