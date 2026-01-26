Canlı anlatım: Maçta tam 4 gol var

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, Jota, El Bilal.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

90' Beşiktaş'ta kafa topu mücadelesinde rakibine faul yapan El Bilal Toure sarı kart gördü.

90' Eyüpspor yedek kulübesinden çıkıp yardımcı hakeme tepki gösteren Gilbert Mendy sarı kart gördü.

90' OFSAYT! Eyüpspor'da Umut Bozok ara pasıyla ceza sahasına girdi sağ çaprazdan vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

90' Eyüpspor'da Talha Ülvan, topsuz alanda Emirhan'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

90' Mücadelenin sonuna 6 dakika eklendi.

89' DİREKTEN DÖNDÜ! Cengiz Ünder'in frikiğinde top direkten döndü.

88' Bu faulün ardından maçtaki ilk sarı kart Emre Akbaba'ya çıkıyor.

87' Beşiktaş'ta Salih, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle ceza yayı üzerinde yerde kaldı. Karar faul.

85' Eyüpspor'da Umut Meraş ve Taşkın İlter oyundan çıkarken, Robin Yalçın ve yeni transfer Angel Torres oyunda.

83' NELER OLDU NELER! Beşiktaş'ta Rıdvan sol kanattan ortaladı. Savunmanın ıskaladığı topa arka direkte Cengiz vurdu, savunmadan sekip havalanan topu Mustafa içeri çevirdi, Cengiz vurmadan önce savunma kayarak uzaklaştırdı. Boşta kalan topa penaltı noktasından Salih vurdu, savunma çizgiden çıkardı.

80' Beşiktaş'ta Taylan Bulut oyundan çıkarken, yerine Gökhan Sazdağı giriyor.

78' İstanbul'da rüzgarla birlikte çok şiddetli bir yağmur başladı.

77' Sol kanatta topu önüne iyi alan Rıdvan, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının soluna doğru ön alana koşu yapan Cengiz tekte vurdu ve top direkten içeri girdi.

76' GOOOLLL! Oyuna yeni giren Cengiz Ünder, skoru 2-2 yapıyor.

74' Ciddi bir sakatlığı olmayan Metehan oyuna yeniden dahil oluyor.

73' Eyüpspor'da Lenny Pintor kenara gelirken, Prince Ampem oyunda.

72' Sol kanattaki ikili mücadelede Metehan ve Rıdvan çarpıştı. Metehan yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

69' Beşiktaş'ta Mustafa'nın pasıyla ceza sahası içinin sağında buluşan Cengiz, uzak köşeye ayak içi vurdu. Jankat topu kornere çeldi.

66' Emre Akbaba penaltı noktasından yerden sağ köşeye düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

65' GOOOLLL! Eyüpspor, Beşiktaş karşısında 1-0 geriden 2-1'lik üstünlüğe geçiyor.

63' PENALTI! Yasin Kol tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Eyüpspor'da Umut Bozok sol kanattaki Pintor'a attı. Topu kaldırarak sağına çeken Pintor'un ayağı havadayken topa dokunmaya çalışan Taylan, Pintor'un ayağına vurdu. Eyüpspor penaltı kullanacak.

62' Beşiktaş'ta üç oyuncu değişikliği birden... Cerny, Jota ve Rashica oyundan çıkarken Cengiz, Salih ve Mustafa oyunda.

60' İkinci yarıda çok yüksek bir tempo var. Top iki kaleye de gidip geliyor.

58' Sağ kanattaki Onguene'den pası alan Umut Bozok ceza yayına sokulurken sol ayağıyla yerden sert vurdu. Köşeye giden top, Ersin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

57' GOOOLLL! Umut Bozok'tan harika bir gol! Maçta skor 1-1 oluyor.

56' Eyüpspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Umut, müsait pozisyonda ağır kaldı ve şutu savunmadan sekti.

55' DİREĞİN DİBİNDEN! Eyüpspor'da Pintor'un pasıyla ceza sahası içinde topla sırtı dönük buluşan Metehan, döner dönmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yerden direğin dibinden auta gitti.

54' BİR DİREK DAHA! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla adeta bir füze çıkarttı. Jankat'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direkte patladı.

53' DİREKTEN DÖNDÜ! Eyüpspor'da Emre Akbaba ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasını açtı. Penaltı noktasının sağından Metehan darbeli bir kafa vurdu, top direkten döndü.

51' Eyüpspor'da Umut Bozok ceza sahası çizgisi üzerinden aşırtma bir vuruş denedi. Top Ersin'de kaldı.

49' Beşiktaş taraftarları tribüne getirdikleri bayrakları kaldırdı ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı okudu. Tüyler diken diken...

48' Beşiktaş'ta Cerny sağ kanattan cenaze sahasına girdi. Topu soluna çekip sert vurdu. Jankat topu çeldi.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Eyüpspor 0-1 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika uzatma ilave edildi.

44' Dakika itibarıyla Beşiktaş yüzde 63'e 37 topa sahip olan taraf.

42' Beşiktaş sağlı sollu kanat akınlarıyla Eyüpspor savunmasını zorluyor.

40' Beşiktaş'ta Cerny, ceza sahasının sağ çaprazından pasını yaya çıkardı. O noktada bulunan Jota'nın şutunda top Eyüpspor savunmasından sekti.

38' Beşiktaş tüm hatlarıyla Eyüpspor yarı alanında paslarla boşluk arıyor.

35' Eyüpspor'da Talha ceza sahasının hemen dışından sert vurdu. Ersin'in sektirdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

33' Eyüpspor'da Jankat'ın uzun topunda savunma arkasına sarkan Pintor şutunu çekti, top farkla auta gitti.

31' Orta alandaki ikili mücadelede Baran Ali, Rashica'ya faul yaptı.

29' Orkun Kökçü, serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Jankat kontrol etti.

27' Beşiktaş'ta Rıdvan sol kanattan son çizgiye inerken, Talha'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

24' GOL İPTAL! Umut Bozok'un golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

23' Gol ofsayt şüphesiyle inceleniyor.

22' Sol kanattan Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Taşkın'ın ceza sahasına yükselttiği topu, kaleci Ersin ıskaladı. Boşta kalan topu Umut ağlara gönderdi.

21' GOOOLLL! Eyüpspor, Umut Bozok ile skora denge getiriyor. Ersin'in büyük hatasında Umut Bozok affetmedi.

21' Pintor kendisini toparlamaya çalışıyor. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

20' Orta alandaki kafa topu mücadelesinde Beşiktaş stoperi Djalo, Pintor'a faul yaptı. Pintor yerde kaldı, sağlık ekipleri sahada.

18' Beşiktaş'ta Cerny ceza sahası yayının sağından ters ayağıyla yerden vurdu. Top Jankat'ta kaldı.

15' Maçın ilk çeyreği geçilirken, Beşiktaş'ın üstünlüğü sürüyor.

13' Beşiktaş'ta sağ kanattan Rashica'nın ortasını savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında boşta kalan topa Emirhan çok sert vurdu. Kaleci Jankat'ın kurtardığı topu savunma tekrar uzaklaştırdı.

10' İkinci bölgede top çeviren Beşiktaş, Eyüpspor savunmasında boşluk arıyor.

7' Eyüpspor pasla çıkmaya çalışırken kaleci Jankat'ın hatalı pasında Orkun Kökçü topla buluştu. Kaleyi boş gören Orkun, sol ayakla ceza sahasından şutunu çekti ve hatayı affetmedi.

6' GOOOLLL! Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Orkun, Beşiktaş'taki ilk golünü atıyor.

4' Eyüpspor'da Metehan, kaleci Jankat'ın uzun topuyla savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ersin ayaklarıyla tehlikeyi savurdu.

3' Beşiktaş maça ön alan baskısıyla başladı. Konuk ekip, Eyüpspor'un kısa paslarla çıkmasına engel olmaya çalışıyor.

2' Maç yüksek tempo ile başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.