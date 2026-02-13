Eyüpspor'dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok - Son Dakika
13.02.2026 23:21
Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemin kararlarına tepki gösteren Gerin, ''Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz. Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi. Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, mücadele sonrası hakeme kararları nedeniyle tepki gösterdi.

"BİR DE ÜSTÜNE 10 KİŞİ KALIYORSUNUZ..."

Mücadeleyi değerlendiren Atila Gerin, "Düzeltmem gereken sanırım bir iş var, her maça ilk 10 dakikada geride başlıyoruz. Demek çocukları konsantre edemiyorum. Ona çalışmam lazım. Erken geriye düşmek, hele böyle yerlerde geriye düşmek çok zor. Bir de üstüne 10 kişi kalıyorsunuz... Şikayet etmeyeceğim, elimde stoper yok ama yine kırmızı kart gördük. Yapacak bir şey yok." dedi.

"BİZİ YENMEK İÇİN HAKEME İHTİYAÇLARI YOK"

Maçtaki hakem kararlarını eleştiren genç teknik adam, "Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz. Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok. Galatasaray lehine bu kararları verebilecekse, başım gözüm üstüne. Bana da bir şey olmasın, başkasına da bir şey olmasın." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    tebrik ederim kendi takımını savunur gibi İsrailsarayı savundun )))))) 0 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Hakem işi garentiye almak için kırmızı kart verdi. Dünyanın hiç bir yerinde bu penaltı değildir adam kendini attı. 0 1 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    esrarbahcenin kuşları ötüyor yine, o dünyanın her yerinde kırmızı kart zorunuza gitmesin, v 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
