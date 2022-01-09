Üye Girişi
Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının ardından

09.01.2022 21:33
Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, zor bir maç oynadıklarını ve buldukları pozisyonu değerlendirerek galip geldiklerini dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, zor bir maç oynadıklarını ve buldukları pozisyonu değerlendirerek galip geldiklerini dile getirdi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, dün kalp krizi sonucu kaybettikleri, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı için çok üzüldüklerini ve galibiyetle buruk sevinç yaşadıklarını belirtti.

Ligde artık kolay maç olamadığının altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Ligin boyu kısalıyor, hem şampiyonluğa hem de küme düşmemeye oynayan takımların mücadelesi var. Bundan sonraki tüm maçların zor geçeceğini biliyoruz. Bugün de o maçlardan biriydi. Çok pozisyon yoktu, bir iki pozisyon vardı. Biz birini değerlendirip kazanmasını bildik. Bundan sonra maçlar böyle zor geçecek. Hedeften kopmamak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kötü gidişatımızı düzelttiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız."

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, eksikleri nedeniyle özellikle hücumda üretken olamadıklarını söyledi.

Eyüpspor'un zirveyi hedefleyen bir takım olduğunu hatırlatan Diyadin, "Maça sakatlıklarla geldik, maçın içinde de özellikle orta saha bölgesinde oyuncu eksiğimiz vardı. Oyunu etkiliyor bu durumlar. 2-3 oyuncu dar kadro için önemli, özellikle ofansif olarak oyunu tutma yönünde. Bu tür eksikler olunca iyi mücadeleyle bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Mücadele ettik ama Eyüpspor'un hamle şansları vardı. Kaliteli ayaklarını yükseltince golü buldular. Bizim transfer yasağımızın olması hem de sakatlıkların bulunması bizi bu maçta da etkiledi. Korkarım ki önümüzdeki süreçte de etkileyecek, görüntü bu." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor


Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi         
21:28
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22

Son Dakika Haberleri
21:20 Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakemden kırmızı kart yağmuru
21:08 Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı
21:03 Bu defa da Kırgız-Kazak gerilimi! Kırgızistan caz müzisyeni yüzünden nota verdi
20:57 Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi
20:45 Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi
20:30 Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor
20:18 Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı geldi
20:18 Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den Emirhan'a ağabey şefkati
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi
19:28 Marmaris'te 20 dakika boyunca dolu yağdı! Arabalar ve dükkanlar zarar gördü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 21:39:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement