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Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika

Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor

16.02.2022 17:30

Sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni rotasının Türkiye olacağı öne sürülen Brezilyalı yıldız için ezeli rakiplerin devreye girdiği açıklandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın yeni sezonda Süper Lig'de forma giyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında olan Brezilyalı yıldız için ezeli rakipler kıyasıya bir yarışa tutuştu.

TALISCA, AL-NASSR'DAN AYRILIYOR

Akşam'ın Suudi basınından aktardığı habere göre, Talisca sezon sonunda Suudi Arabistan ayrılacak ve yeni rotası Türkiye olacak. Talisca için Türkiye'den iki kulüp ismi güçlü şekilde öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe de oyuncuyu isteyenler arasında.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

Suudi basını, Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp, Siyah-beyazlıların Anderson Talisca için yaptığı baskıyı aktardı. Son döneminde Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca'nın son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşadığı kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasının da Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı.

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI

Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı toplam 20 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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Anderson Talisca, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika Spor


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