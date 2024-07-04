Spor

- Fatih'te milli maç heyecanı dev ekrandan izlendi

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi İstanbullular, Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.

Almanya ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Leipzig Stadı'nda Avusturya ile mücadele etti. İstanbul'da da milli maç heyecanı vardı. Bazı vatandaşlar milli maç heyecanını evinde bazı vatandaşlar ise belli yerlere kurulan dev ekranlarda izledi. Fatih Yedikule Hisarı'nda kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran futbol severler, tezahüratlar eşliğinde kurulan ekrandan maçı seyrettiler. İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı da milli maçı seyretmek için Yedikule Hisarı'na geldiler.

Maç öncesi konuşan Vali Gül, "Yenmek istiyoruz şu an hiçbir tahminim yok. İnşallah çeyrek finale çıkarız" şeklinde konuştu.