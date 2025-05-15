Fatih Tekke Özür Diledi - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke Özür Diledi

Fatih Tekke Özür Diledi

Trabzonspor'un mağlubiyetinin ardından Tekke, taraftarlardan özür dileyerek gençlere şans vereceğini belirtti.

15.05.2025 00:54
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-0 kaybedilen kupa finalinin ardından, "Çok üzgünüm, taraftarlardan, ailemden özür dilerim. Biraz daha zorlamalıydık" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı 3-0 kaybedilen Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Finali ve kupayı kaybettiklerini için çok üzgün olduklarını söyleyen Fatih Tekke, takımın performansı nedeniyle özür diledi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Galatasaray takımını tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Onların yaşadığı duyguyu ben de yaşıyorum. Maç her iki devrenin ilk dakikalarında bitti. Küçük bir hata bize pahalıya mal oldu. Batogov'un sakatlanması sonrası Okay ikinci yarıya başladık. Sonrasında ilk dakikada yediğimiz ikinci golle fark ikiye çıktı. Daha sonra toparlamaya çalıştık ama olmadı. Uzun toplarda ve ikinci toplarda kazanılan pozisyonlar ve sonuç iki maçta da mağlubiyet. Performans olarak yüksekte olmamız gerekiyordu ama olmadı. Tüm sezonun telafisi olacak bir maçtı. Gelecek sezon için ciddi bir enerji ve emek harcıyoruz. Bu sezon böyle bitti. Bundan sonra daha genç oyunculara şans vereceğim. Gelecek yılın takımını oluşturmak için çalışacağız. Çok üzgünüm, taraftarlardan, ailemden özür dilerim. Biraz daha zorlamalıydık. Seneye çok daha dinamik bir takım olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa hedefinin olmaması planlarımı etkileyecek"

Avrupa hedefi ile ilgili de konuşan Fatih Tekke, "Avrupa hedefinin olmaması planlarımı etkileyecek. Özellikle transfer durumlarını etkileyecek. Önemli oyuncuları izliyorduk ve bu durum bizim için dezavantaj. Bizim hedefimiz net iyi oyuncular almak. Her anlamda iyi olabilecek yada alanında iyi oyunculara almamız gerekiyor. Camia olarak bu sezonu mutlu geçirmedik. Trabzonspor tekrar yarışan bir takım olması lazım. Tartışılmayacak bir kadro kurmamız gerekiyor. Bir aydır bu konuda çalışıyoruz. Ama bunu belli şartları var. Bazen oyuncu istemiyor, bazen maddi sıkıntılar oluyor, bazen menajer sorun oluyor. Opsiyonlu mevkiler olup her oyuncunun iyi olması gerekiyor. Herkes tarafından kabul görecek çok iyi futbolcular ve takım kurmak zorundayız. Seneye başarılı olmak istiyorsak bu şart" şeklinde konuştu.

"İkinci yarıdaki gol pozisyonunda VAR'a gitmiyorsa sıkıntı var"

Seremoniye çıkmama ile ilgili soruya da cevap veren Tekke, "Ben 1994 yılında futbola başladım. Şu an 2025'teyiz. Hiçbir olumsuz durumum yok. Hakemlerin bir çoğunu tanımam bile. Ama ikinci yarıdaki gol pozisyonunda VAR'a gitmiyorsa sıkıntı var. Bundan ben de bıktım. İnsan bir şey söylememi bekliyor. Bana da gına geldi. Kadromuz ve gücümüz belli. Mücadeleye devam ediyoruz. Daha fazla mücadele ettiğimizde kimse ne istiyorsa yapabilir" ifadelerini kullandı.

Takımın oyunu ile ilgili ve Batagov'un sakatlanmasının takım oyunu nasıl etkilediğiyle ilgili soruya da cevap veren Fatih Tekke, "Skor üzerinden konuşulunca rakibimiz özellikle 2-0'dan sonra farkı da arttırabilirdi. Oyuncularımızın bir an önce gol bulalım düşüncesi panik oluşturdu. İki maçta da farklı formasyonlarla birebir oynatmayı düşündüm. Ama bazı oyunculardan o performansı alamadık. Oyuncularımı da suçlayamam. Benim özellikle birebir vermem tartışılabilir. Birebir oynatmak riskliydi. Bu riski de ben aldım. Batogov bu iki maçın en iyi performans gösteren oyuncuydu Osimhen'e karşı. Bugün biraz daha yüksek oynamamız gerekiyordu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke Özür Diledi - Son Dakika

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