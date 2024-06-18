Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile oynanacak karşılaşma öncesinde ay-yıldızlılara başarı dileklerinde bulundu. Türkiye'yi yenmenin kolay olmadığını söyleyen Terim, "Çok güveniyorum onlara. Onlarla ilgili hayalim çok uzun. İnşallah öyle olacak. Birinin, birini aratmadığı bir milli takımımız var. Bütün kalbimle, gönlümle onların yanındayım" dedi.

18.06.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, bu karşılaşma öncesinde millilere başarılar diledi.

TERİM'DEN DESTEK MESAJI

Terim, açıklamasında "Çok yetenekli bir takımımız var. İyi bir hocamız var. O güne göre en önemli ayrılık şu; dışarıda oynayan daha fazla futbolcumuz var. Yetenekli bir takımımız var, o gün de yetenekli bir takımımız vardı. Oyuncularıma haksızlık edemem. Zaten bunların da çoğu, dokunduğum oyunculardan bir grup. O yüzden açıkçası, Türk Milli Takımı'nı yenmek hiç kolay değil. Muhteşem maçlar oynadık. Çok güveniyorum onlara. Onlarla ilgili hayalim çok uzun. İnşallah öyle olacak. Birinin, birini aratmadığı bir milli takımımız var. Bütün kalbimle, gönlümle onların yanındayım" ifadelerini kullandı.

MAÇ SAAT 19.00'DA

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. BVB Dortmund Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello düdük çalacak.

Fatih Terim\'den Bizim Çocuklar\'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım

A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim, Gürcistan, Türkiye, Futbol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: Şenol güneşin çırağı sen destek mesajı vermesen ne yapardık biz ya :))) 3 10 Yanıtla

16:54 Çanakkale’de orman yangını Boğaz’da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ’’Ankara’nın Bağları’’ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ''Ankara'nın Bağları'' şarkısıyla yıkıldı
14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
23:18 Arap turistler Uzungöl’de birbirine girdi Vatandaşlar güçlükle ayırdı Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
16:59 Fatih Terim’den Bizim Çocuklar’a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
14:07 Aksaray’da acı olay Nefes borusuna kaçan kavurma sonu oldu Aksaray'da acı olay! Nefes borusuna kaçan kavurma sonu oldu
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
13:13 İstanbul’da yangın Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı İstanbul'da yangın! Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 18:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement