Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum - Son Dakika

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas döneminde görevden uzaklaştırılan Fatih Terim, The Athletic'ten Nick Miller'a özel bir röportaj verdi. Galatasaray'dan ayrılması ve geleceği hakkında konuştu.

İşte Terim'in kariyer planı ve diğer açıklamaları:

Alex Ferguson, futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Başardıkları nedeniyle teknik adamlığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye'de onun gibi 27 yıl bir takımı çalıştırmak imkansız. Türkiye'de 27 yıl, 50 yıl gibi olur.

"MİLLİ TAKIM DAHA ZOR"

Milli Takım'da çalışmak daha zor. Çünkü tüm ülkeden sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızı ve beyaz, sarı kırmızı değil. Herkes seni sorgular, bunu hissedersin. Galatasaray'da sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Omuzlarım bu baskı yüzünden asla düşmedi.

"BÜYÜK OYUNCULARI YÖNETTİM"

Büyük oyunculara teknik direktörlük yaptım. Şimdi çocuklarımdan daha küçük futbolcular var. Futbol asla durmaz, her gün değişir. Özellikle oyunun yoğunluğu, ritmi. Artık çok daha yüksek. Oyunu savunmadan gelişmekte ırarlı çok fazla kulüp var. Geçiş oyunları artıyor. Oynamak isteyen takımların çağındayız. Geçmişte rakibin oynamasını engellemek popülerdi. Artık insanlar bu takımları izlemekten hoşlanmıyor. İnsanlar sert bir maç izlemek istiyor ama top oynanan. Oyununuzla rakibinizi yok etmelisiniz.

"KEŞKE KAZANMASAYDIK"

Arsenal hakkında konuşmadan önce Leeds hakkında konuşmam gerekir. Maçı kaybetmek benim için daha iyi olurdu, böylece taraftarlar hayatta kalırlardı. Hayatını kaybeden Leeds taraftarları hakkında her zaman düşünürüm. Umarım huzur içinde uyuyorlardır.

"KARAKTERİM HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Ben karakterimi hiçbir yerde değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden bu yana ben hep aynı Fatih Terim'im.

"MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUM"

Geleceğim hakkında karar vermedim. Yakında karar vereceğim. Ama şu an bilmiyorum. Kazandığım tüm şampiyonluklardan çok daha önemlisi şu; Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istiyorum. Bir oyun, bir mentalite, teknik direktör olarak olarak hayat. En gurur verici şey benim için bu olacak. İnsanların bana olan sevgisi paha biçilemez bir şey.