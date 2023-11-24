Futbolda dolandırıcılık davasında çarpıcı detay! Alacaklı tablosunda 3 kişinin adı buhar oldu

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırıldığı vurgunda, Fatih Terim detayı dikkat çekti. Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak anılan ve Terim'in de mağdur olduğu davada deneyimli hocanın ne mağdur ne de tanık olarak ifade vermemesi dikkat çekti.

"TAZMİN İÇİN BANKAYA BAŞVURMAMIŞLAR"

Sözcü'den İsmail Saymaz yazısında bu olaya vurgu yaparken, "Alacaklı tablosunda üç kişinin adı geçmiyor: Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve Bahçekapılı'nın kuzeni Terim Arıcan. Alacakları mı yok? Var. Bahçekapılı 250.000, Arıcan 50.000 dolar kaptırdığını savcılık ifadelerinde beyan ediyor. Bu bilgiyi Erzan da doğruluyor. Ancak ne hikmetse Bahçekapılı ve Arıcan alacaklarını tazmin için Denizbank'a başvurmamış." ifadelerini kullandı.

"SAVCILIK FATİH TERİM'İN ADINI BUHARLAŞTIRDI"

Saymaz yazısında ayrıca, "Erzan, Fatih Terim'in de 300.000 dolar verdiğini söylüyor. Terim'in Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte Denizbank yetkilileriyle görüşmeye katıldığını görüyoruz. Demek ki o da para kaptırdı. Ayrıca Fatih Terim'in adı kullanarak, kızı ve en yakınındakiler bile dolandırıldı. O kadar ki Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı ve yakın dostu Nur Erkasap'ın yüksek tutarda para çekmelerine, Terim'le yakınlıklarından ötürü müdahale edilmedi. Hal böyleyken savcılık, Fatih Terim'in adını dosyada buharlaştırdı. Terim, ne mağdur ne de tanık olarak ifade verdi. Verdiyse bile dosyaya konmadı." dedi.

Alacaklı tablosu şöyle: