Suudi Arabistan Milli Takımının başına Fatih Terim ismi konuşuluyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan Milli Takımının başına Fatih Terim ismi konuşuluyor

16.06.2023 22:21

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım bulamayan Fatih Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu iddia edildi. Di Marzio'nun haberine göre, Suudi Arabistan federasyonu ile temaslar başladı ve Terim'in bu göreve sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca, Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus da listede yer alıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Haberde, Suudi Arabistan federasyonu ile Fatih Terim arasında temasların olduğu ve 69 yaşındaki teknik adamın, görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığı kaydedildi.

LİSTEDE JESUS DA VAR

Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da listede olduğu ve değerlendirmelerin devam edildiği belirtildi.

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Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Milli Takımının başına Fatih Terim ismi konuşuluyor - Son Dakika
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