Suudi Arabistan Milli Takımının başına Fatih Terim ismi konuşuluyor

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Süper Lig devi Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Haberde, Suudi Arabistan federasyonu ile Fatih Terim arasında temasların olduğu ve 69 yaşındaki teknik adamın, görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığı kaydedildi.

LİSTEDE JESUS DA VAR

Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da listede olduğu ve değerlendirmelerin devam edildiği belirtildi.