Fenerbahçe 0 - 1 Manchester United (İlk Yarısı)

Spor

- UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Manchester United: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe evinde İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fred'in pasında defansın arkasına sarkan Bright Osayi-Samuel'in topla ilerleyip ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

15. dakikada Alejandro Garnacho'nun sol kanattan ceza sahası içine girip yerden pasında topu alan Noussair Mazraoui bekletmenden pasını Joshua Zirkzee'ye aktardı. Zirkzee'nin kontrol ettikten sonra pasında topla buluşan Christian Eriksen'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

22. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Marcus Rashford rakiplerini geçip kale önünden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

23. dakikada Fred'in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Sebastian Szymanski ceza sahası içi sol tarafından bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Pozisyonun devamında kaleci Andre Onana'dan seken topu kale önünde Dusan Tadic boş kaleye tamamlamak istedi fakat Manuel Ugarte son anda araya girdi.

37. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında Dusan Tadic'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla tamamlamak istedi fakat kaleci Andre Onana meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Tadic'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ise En-Nesyri'nin yine kafa vuruşunda kaleci Onana bu sefer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Zeki Dursun, Rodrigo Becao, Şükür Toğrak, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Victor Lindelöf, Lisandro Martinez, Manuel Ugarte, Christian Eriksen, Marcus Rashford, Noussair Mazraoui, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee

Yedekler: Altay Bayındır, Tom Heaton, Rasmus Hojlund, Amad Diallo, Casemiro, Antony, Ethan Wheatley, Harry Amass, Habeeb Ogunneye

Teknik Direktör: Erik Ten Hag

Gol: Christian Eriksen (dk. 15) (Manchester United)

Sarı kart: Marcus Rashford (Manchester United)