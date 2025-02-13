Fenerbahçe 2-0 Önde

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, de Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez

Goller: Dk. 11 Tadic, Dk. 42 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Huerta (Anderlecht), Dk. 29 Osayi-Samuel, Dk. 45 Amrabat (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

10. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşunda, kaleci Coosemans'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp kornere gitti.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in soldan kullandığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Kostic'te kaldı. Bu futbolcunun ortasında Yusuf Akçiçek'in kafayla indirdiği topu, Tadic kale sahası içinde kafayla filelere gönderdi.

24. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Augustinsson kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Adryelson kafayı vurdu, uzanarak topu çıkartan İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Akçiçek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kostic, rakip yarı sahayı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Dzeko'yu topla buluşturdu. Tecrübeli oyuncunun şutunda Hey'den dönen top yeniden Dzeko'da kaldı. Golcü futbolcu, bu kez kalecinin uzanamayacağı noktaya yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 2-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.