Alioski, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, sol bek oyuncusunun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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