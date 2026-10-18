Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek puanını 16 yaptı ve zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek puanını 16 yaptı ve zirve takibini sürdürdü

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Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Alanyaspor'u 3-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran sarı-lacivertliler, ligde üst üste üçüncü kez kazanırken Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, puanını 16 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek üstlendi.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 17'nci dakikada Mason Greenwood ile penaltıdan yararlanamadı. Devam eden pozisyonu İrfan Can Kahveci tamamladı ancak VAR uyarısının ardından ceza sahasına erken girdiği için gol geçerli sayılmadı. 40'ıncı dakikada Guendouzi, rakip atağa çıkarken kazandığı topu sol taraftaki Levent Mercan'a aktardı. Levent'in arka direğe sert ortasına dokunan Lukaku topu ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 71'inci dakikada N'Golo Kante, üçüncü bölgeye taşıdığı topu sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'yla buluşturdu. Kerem Aktürkoğlu topla birlikte ceza sahasına girdi, Lukaku'ya göndermek istediği meşin yuvarlak rakipten sekip önünde kaldı. Kerem, ceza sahası çizgisinin üzerinden sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta kaleci Victor'u mağlup etti: 2-0. 87'nci dakikada savunma arkasına atılan topla sol kanatta buluşan Archie Brown, çizgiye inip içeri sert ortaladı. Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen topu altıpas içerisinde önünde bulan Vedat Muriqi yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0. Maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 16 yaparak zirve yarışını sürdürdü.

LİGDE ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ GALİBİYET

Sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldıktan sonra Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u yendi.

ROMELU LUKAKU FENERBAHÇE'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, Alanyaspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol Lukaku'nun sarı-lacivertli formayla ilk golü oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Lukaku, "Mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Takım açısından da çok mutluyum. Takım adına güzel bir galibiyet elde ettik. Önceki haftalarda bana gösterilen destekten dolayı herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Alanyaspor karşısında 67'nci dakikada oyuna dahil olan ve 71'inci dakikada takımının ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Sezonun geride kalan kısmında 13 maça çıkan Kerem'in 5 tane de asisti bulunuyor.

VEDAT MURIQI, LİGDEKİ GOL SAYISINI 7 YAPTI

Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, Alanyaspor karşısında takımının 3'üncü golünü kaydetti. Bu gol Vedat'ın ligdeki 7'nci golü oldu. 5'i ilk 11 olmak üzere 8 lig maçında oynayan Kosovalı futbolcunun 1 tane de asist katkısı var.

EDERSON LİGDE 4 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Alanyaspor karşısında kalesini gole kapatarak ligdeki serisini 4 maça taşıdı. Son olarak 5 Eylül'deki Beşiktaş karşılaşmasında 2 gol yiyen Ederson, daha sonraki Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Tecrübeli kaleci ligde forma giydiği 7 maçta 4 gole engel olamadı.

MERT HAKAN YANDAŞ 568 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'de 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve bu cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş formasına kavuştu. Mert Hakan, Alanyaspor maçının 77'nci dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli futbolcu oyuna girerken destek verdi. 568 gün sonra sarı-lacivertli formayı giyen Mert Hakan Yandaş, son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında mücadele etmişti.

Kaynak: DHA
GalatasarayAlanyasporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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