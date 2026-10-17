Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenip Lukaku'nun ilk golüyle moral buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenip Lukaku'nun ilk golüyle moral buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Chobani Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'ya 6-0 yenilmesinin ardından Galatasaray derbisi öncesi moral buldu; Romelu Lukaku da ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada Mason Greenwood'un ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı golü 40. dakikada Romelu Lukaku'nun ayağından buldu ve soyunma odasına da 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çkaran sarı-lacivertliler, 87. dakikada Vedat Muric ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, elde ettiği galibiyetle ligin 9. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral buldu.

Lukaku siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve oldukça istekli görünen tecrübeli oyuncu, 40. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Mert Hakan 568 gün sonra

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahalara döndü.

Sarı-lacivertli formayla son olarak 28 Mart 2025 tarihinde deplasmandaki Bodrum FK müsabakasında forma giyen Mert Hakan, 568 gün sonra Alanyaspor karşısında 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu.

Mert Hakan, Kadıköy'de ise son olarak 16 Mart 2025 tarihinde Samsunspor'a karşı forma giymişti.

Penaltıdan yararlanamadı

Fenerbahçe, müsabakanın 18. dakikasında penaltı fırsatından yararlanamadı.

Sarı-lacivertliler, 16. dakikada Levent Mercan'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına 18. dakikada geçen Mason Greenwood'un vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında İrfan Can Kahveci topu filelere gönderdi ancak ihlal nedeniyle hakem golü geçerli saymadı.

İrfan Can'ın 3 golü geçerli sayılmadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşısında şanssız bir maç geçirdi.

Maçın 18 ve 47. dakikalarında 2 kez topu filelere gönderen İrfan Can'ın golleri VAR'dan döndü.

Tecrübeli oyuncu, 52. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi ancak bu sefer de ofsayt kararı verildi.

Greenwood penaltıda etkisiz

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, bu sezon penaltı atışlarında etkisiz bir performans gösterdi.

Bu sezon penaltı noktasına 3. kez gelen Greenwood, bu penaltıların 2'sinden faydalanamadı.

Konyaspor karşısında 20. dakikada penaltı kaçıran Greenwood, Eyüpspor karşısında ise topu filelere göndermişti. İngiliz oyuncu, Alanyaspor karşısında da 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigRomelu LukakuGalatasarayAlanyasporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Galatasaray’dan Erkan Engin’in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
22:11
İsmail Kartal’dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
21:54
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
20:41
Bakü Büyükelçiliği, Fidan’a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 22:15:48. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenip Lukaku'nun ilk golüyle moral buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei