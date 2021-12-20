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Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

20.12.2021 10:55
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Fenerbahçe, 2018'de büyük beklentilerle başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde futbolda aradığını bulamıyor.

Fenerbahçe, 2018'de büyük beklentilerle başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde futbolda aradığını bulamıyor.

Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli futbol takımı, 2021-2022'de de istediği performansı sergileyemiyor.

Sezon başında teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren ve kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, 2014'ten bu yana şampiyonluk özlemi yaşadığı Spor Toto Süper Lig'de bekleneni veremedi. Ligin geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi. Grup aşamasını 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda etti. Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla mücadele edecek.

Tribünlerin protestosu Ali Koç'a döndü

Fenerbahçe taraftarının büyük desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için işler iyi gitmiyor.

Futbolda son 4 sezonda yapılan transferlere rağmen hiçbir başarının gelmemesi, eleştiri oklarının Başkan Koç'a yönelmesine neden oluyor.

Bu sezon özellikle iç sahada yaşanılan puan kayıplarının ardından sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç'un aleyhine yaptığı tezahüratlar dikkati çekiyor.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Kadıköy'ü dolduran on binlerce taraftar, Başkan Koç'u istifaya davet etti.

Derbilerde sadece 2 galibiyet

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbolda derbi kazanmakta zorlanıyor.

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli takım, Ali Koç'un başkanlığında derbi maçlarda taraftarını mutlu edemiyor.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 4 sezonda 14 derbiye çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 14 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizdi. Bu maçların 8'inde rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Derbilerde söz konusu 2 galibiyetin ilkini 2019-2020'de iç sahada Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, diğerini ise bu sezon deplasmanda Galatasaray önünde elde etti.

Derbi serileri Koç döneminde son buldu

Fenerbahçe'nin iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri, Ali Koç döneminde son buldu.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildi. Fenerbahçe, bu sonuçla sahasında rakibine karşı 23 maç ve 20 yılı aşkın süre sonra mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, geride kalan sezonun 10. haftasında ise Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, böylece 15 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertli takıma deplasmanda üstünlük kurmayı başardı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı sahasındaki üstünlüğü de Ali Koç döneminde son buldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenildi ve Karadeniz temsilcisine Kadıköy'de 23 yıl sonra mağlup oldu.

160 maçta 76 galibiyet

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ali Koç'un başkanlığında oynadığı resmi maçlarda yüzde 47,5 galibiyet oranı yakaladı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 160 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı.

Dört kez teknik direktör değişikliği yaptı

Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Sarı-lacivertli takımda Ali Koç'un başkanlığındaki ilk 3 sezonda Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevini üstlendi.

Bu çalıştırıcılarla şampiyonluk ve kupa sevinci yaşayamayan sarı-lacivertli takım, sezon başında teknik direktörlük görevine ikinci kez Vitor Pereira'yı getirdi.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalınması ve Avrupa Ligi'ne veda edilmesi, Pereira'nın da geleceğinin tartışılmasına yol açtı. Fenerbahçe'nin kötü gidişine son verememesi halinde, oynattığı futbolla beklentilerin altında kalan Portekizli teknik adamla da yollarını ayırması bekleniyor.

Öte yandan Ali Koç döneminde bu 5 ismin yanı sıra Erwin Koeman, Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar da geçici teknik direktörlük görevini üstlendi.

61 oyuncu transfer edildi

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbol takımına 61 futbolcu transfer etti.

Sarı-lacivertli takım, bu süreçte kadrosuna kattığı futbolculardan istediği verimi elde edemedi.

Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 16 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 2019-2020'de renklerine 14 futbolcuyu bağlayan Fenerbahçe, geride kalan sezon ise 22 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor - Son Dakika Spor


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