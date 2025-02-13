Fenerbahçe - Anderlecht Maç Öncesi Kadrolar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe - Anderlecht Maç Öncesi Kadrolar

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile Anderlecht'in kadroları ve hakemler belli oldu.

13.02.2025 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, de Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Karadağ, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Anderlecht Maç Öncesi Kadrolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
09:27 Zeynep Sever Demirel’e sürpriz baby shower partisi Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:15 Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 21:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Anderlecht Maç Öncesi Kadrolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.