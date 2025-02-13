UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, de Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Anderlecht Maç Öncesi Kadrolar - Son Dakika
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