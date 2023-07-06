Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini açıkladı

06.07.2023 19:22

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin detaylarını açıkladı. Genç yıldız, 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Transferin yanı sıra, Real Madrid'in Arda Güler'i başka bir kulübe sattığı takdirde Fenerbahçe'ye %20 pay ödeneceği belirtildi.

Real Madrid, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'i 20 milyon euro, ekstra olarak performansına bağlı olarak 10 milyon euro karşılığında transfer etti. Toplamda 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.

ART ARDA PAYLAŞIMLAR YAPTILAR

Real Madrid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Arda Güler'e "Hoş geldin" dedi. Eflatun-beyazlılar, genç yıldızın kulübe gelişini art arda paylaşımlarla duyurdu.

İşte Real Madrid'in yaptığı paylaşımlar:

Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
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