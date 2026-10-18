Fenerbahçe, Asensio'nun kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, futbolculardan Marco Asensio ile teknik direktör İsmail Kartal arasında herhangi bir sorunun bulunmadığını ve Asensio'nun ameliyat edileceğini söyledi.

Çetin ile takım doktoru Ahmet Kulduk, Asensio'nun sakatlık ve tedavi sürecine ilişkin FB TV'de açıklamalarda bulundu.

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin taraftarların beklentisine cevap verebilmek için 7/24 çalıştıklarını belirten Oğuz Çetin, "Hocamız ve oyuncu grubumuz da büyük bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar. Bunu bizzat her gün yaşıyorum. Başkanımızın 'ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum' vurgusu ilk günden beri hem İsmail Kartal, hem oyuncular hem de bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içinde yüksek bir iletişimle bu takımdaşlık ruhu perçinlenmekte. Tam bir aile ortamı yaratılmış durumda. Günümüz futbolunda çok kaos yaşıyoruz. Dahili ve harici bedhahlar takım içinde huzursuzluk yaratmak ve takımın ahengini bozmak adını çokça girişimlerde bulunuyor. İsmail hoca ve Asensio arasında büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta. Ancak maalesef Konyaspor maçında üst baldırında bir gerilmeden dolayı tedavi ve rehabillitasyon sürecine girdi. Azerbaydan'da oynadığımız hazırlık maçında da Asensio, ilk 11'de ve 83 dakika sahada yer aldı. O maçtan sonra dizinde bir şişlik oluştu. Doktorumuz hemen müdahale ederek Çaykur Rizespor maçına kadar olan süreçte tedavisini yaptı ve maça çıkmasını sağladı. Başarılı bir maç çıkardı. Oyundan çıktıktan sonraki süreçte tedavi süreci başladı. Rizespor maçından sonra da Aston Villa maçı vardı. 2 gün boyunca rehabilitasyonu yapıldı. Maçtan bir gün önce takım idmanı sırasında dizindeki şişlikten dolayı kafamızda soru işareti oldu ancak birlikte İngiltere'ye gitme kararımız vardı. Maçtan bir gün önce İngiltere'de Asensio ve küçük şikayetleri olan Kante'nin MR'larını çektirdik ve Aston Villa maçında oynamaması gerektiğine karar verdik." dedi.

Çetin, gerçeklerden uzaklaşılmaması gerektiğini vurgulayarak "Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilmeli, biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Asensio üzerinden yapılan bu spekülasyonlar yarın başka oyuncular üzerinden de yapılacak. Taraftarımız bilinçli olsun ve bizden gelen bilgiye inansın. Taraftarımızın beklentisi çok büyük. Neden burada olduğumuzun bilincindeyiz. 120. yılımızda 12 yıldır beklenen şampiyonluk yolunda mayıs 2027'de şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bu yolu yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım doktoru Ahmet Kulduk ise Asensio'nun şişlik ve ağrı sürecini rehabilitasyonla yönettiklerini ancak sonrasında MR çektirmeye karar verdiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bunun sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu lezyon bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için farklı görüşlere başvurduk. Onlar da aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da görüşü aynı şekilde olunca bu ameliyatı planladık. Önümüzdeki hafta ameliyatını gerçekleştireceğiz. Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi hem de bu sene üst adalesinde oluşan sakatlıklar cerrahi müdahale gerektiren sakatlıklar değildi. Ne biz ne de başka bir doktor tarafından buna bir cerrahi müdahale kararı verilmedi. Bu karar, kıkırdak lezyonu oluşmasının ardından verilen bir karar oldu."