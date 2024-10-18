Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'i Transfer Etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Skylar Mays'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 2024-2025 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Skylar Mays, NBA kariyerinde Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers takımlarında forma giydi.
ABD'li oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un kadrosunda yer alıyordu.
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