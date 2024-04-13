Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko play-off'ta AS Monaco ile Anadolu Efes ise play-in'de Virtus Bologna ile eşleşti.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu.
Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 3. sıradaki Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşti.
Normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-in turnuvasına katılacak ve kazanması halinde lider Real Madrid'in rakibi olacak.
Lacivert-beyazlı ekip, ilk rakibi Virtus Bologna'yı yenmesi halinde Maccabi Playtika-Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle play-off için karşılaşacak.
2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Real Madrid - Play-in galibi
Panathinaikos - Play-in galibi
AS Monaco - Fenerbahçe Beko
Barcelona - Olympiakos
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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