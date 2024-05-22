Fenerbahçe, Berlin'e coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Berlin'e coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, Berlin\'e coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague Final Four yarı final maçı için Berlin'e hareket etti. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

22.05.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek THY Euroleague Final Four yarı final maçında Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, taraftarlar tarafından kentte coşkuyla karşılandı.

Euroleague Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Berlin'e hareket etti. Teknik ve idari kadro ile oyuncular, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Dernek üyeleri kaptan Melih Mahmutoğlu'na çiçek takdim ederken, sarı-lacivertli kafile tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe, yarı final maçında 24 Mayıs Cuma günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile TSİ 19.00'da Uber Arena'da karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Berlin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Berlin'e coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararı Netanyahu’yu küplere bindirdi Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 00:00:59. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Berlin'e coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement