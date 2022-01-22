Altay Bayındır'ın sakatlığından sonra kaleyi devralan Berke Özer için son haftalar iyi geçmiyor. Takımın puan kaybettiği maçlardan sonra genç kaleci de tepkilerden nasibini almaya başladı.
Sivasspor maçında önemli kurtarışlar yapan Berke, yenilen frikik golünden dolayı taraftarın gazabına uğradı. Berke Özer, maçtan kısa süre sonra sosyal medya hesaplarını kapattı. Sezon sonu mukavelesi bitecek Berke'nin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı - Son Dakika Spor