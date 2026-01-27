Fenerbahçe\'de bomba zirve! Sadettin Saran \'\'Bundan sonra istemiyorum\'\' dedi

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, maçın hemen ardından statta bir araya geldi. Zirvede, lider Galatasaray ile puan farkının 3'e düşmesi sonrası transfer süreci masaya yatırıldı.

GÜNDEM: FORVET TRANSFERİ

Toplantının ana gündem maddesini forvet transferi oluşturdu. Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, hücum hattına yapılması planlanan takviyede ise henüz sonuç alamadı.

İSTENEN SONUÇ GELMEDİ

Sarı-lacivertli yönetim, Alexander Sörloth, Lookman ve Nkunku başta olmak üzere birçok yıldız oyuncu ve kulübüyle temas kurdu. Ancak yapılan görüşmelerden bugüne kadar somut bir sonuç çıkmadı.

"ARTIK GİZLİLİK ŞART" KARARI

Yönetimin, yaşanan bu sürecin nedenlerini maç sonrası yapılan toplantıda değerlendirdiği öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın da katıldığı zirvede, transfer görüşmelerinin basına yansımasının süreci olumsuz etkilediği görüşü öne çıktı. Yöneticilerin, "Talip olduğumuz isimler hemen basında yer alıyor. Bu durum transferlerde elimizi zayıflatıyor" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

TRANSFERLER GİZLİ YÜRÜTÜLECEK

Bu görüşmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, özellikle forvet transferi başta olmak üzere bundan sonraki adımların büyük bir gizlilik içinde atılması yönünde karar aldı.