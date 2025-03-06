Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'i konuk eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı. Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Çağlar'ın yerine 16. dakikada Alexander Djiku dahil oldu.

06.03.2025 21:39  Güncelleme: 23:37
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk eden Fenerbahçe'de beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

ÇAĞLAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerde stoper Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesiyle ilgili bir problem yaşadı. Sağlık görevlileri, Çağlar'ın tedavisi için oyun alanına davet edildi. Deneyimli savunmacı tedavi sonrası oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

OYUNA GİRDİ, BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan Çağlar'ın yerine oyuna giren Djiku, 30. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi. Kanarya, 6. dakikada yediği golle 1-0 geriye düşmüştü.

Fenerbahçe\'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fahri Sağgül:
    Glaskov atıyor hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal ediyor ben'de diyorum bu Fenerbahçe neden hep yabancı hakem istiyor nedeni şimdi anlaşıldı 26 13 Yanıtla
  • Osman A:
    Çağlar ne zaman istikrar sağlamışki.Zart zurt sakat zaten. 17 0 Yanıtla
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