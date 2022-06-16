Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri 'nde yapılan günün ilk antrenmanı, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de hazırlıklar çift idmanla devam etti - Son Dakika

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