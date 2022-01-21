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Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor

21.01.2022 14:12

Bu sezon sakatlıklardan ve koronavirüs vakalarından bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe, yarın oynanacak Sivasspor karşılaşması öncesi 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı. Bu sezon sakatlıklardan ve korona vakalarından dolayı ideal dizilişini pek çok maçta sahaya yansıtamayan Sarı-Lacivertliler'de maç öncesi gelen haber can sıktı. Koronavirüse yakalanan futbolcuların isimleri açıklanmadı.

Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Yine koronavirüs belası

DURUMLARI İYİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi. Fenerbahçe, futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Yine koronavirüs belası

FERDİ VE MESUT

Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda sakat ve cezalı isimlerin dışında Mesut ve Ferdi'nin yer almaması, bu futbolcuların testinin pozitif çıktığı yönündeki söylentileri kuvvetlendirdi.

Sivas maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Koronavirüs belası bitmiyor
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Koronavirüs, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor - Son Dakika
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