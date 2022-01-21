Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor

"Kuzu kestiriyorum" sözlerine açıklık getirirken bir tartışmanın daha fitilini ateşledi

Yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı. Bu sezon sakatlıklardan ve korona vakalarından dolayı ideal dizilişini pek çok maçta sahaya yansıtamayan Sarı-Lacivertliler'de maç öncesi gelen haber can sıktı. Koronavirüse yakalanan futbolcuların isimleri açıklanmadı.

DURUMLARI İYİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi. Fenerbahçe, futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

FERDİ VE MESUT

Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda sakat ve cezalı isimlerin dışında Mesut ve Ferdi'nin yer almaması, bu futbolcuların testinin pozitif çıktığı yönündeki söylentileri kuvvetlendirdi.