Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar

Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
11.02.2026 20:44
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile görüştü. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile Haziran 2027'de sona erecek olan mevcut kontratı üzerinden 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor.

Eylül ayında Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başına geçen 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SADETTİN SARAN, TEDESCO İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Tedesco'nun sözleşmesinin uzatılması konusu masaya yatırıldı.

3 YILLIK YENİ BİR ANLAŞMA

Mevcut kontratı Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon Euro ücret alıyor. Kulüp yönetimi, başarılı performansından memnun kaldığı İtalyan teknik adamla aynı ücret şartları üzerinden 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

CAMİANIN TAKDİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden bu yana dikkat çeken bir grafik çizen Tedesco, özellikle Süper Lig'de 21 maçlık yenilmezlik serisinin yakalanmasında önemli rol oynadı. İtalyan hoca yönetiminde oynanan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, saha içi disiplin ve saha dışı duruşuyla da camianın takdirini kazanmış durumda.

BAŞARILI PERFORMANSI YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Tedesco'nun bu performansı, yönetimin erken harekete geçmesinde etkili oldu. Sezon ortasında alınan bu karar, Fenerbahçe taraftarlarını memnun ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

