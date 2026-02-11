Fenerbahçe\'de Tedesco\'nun geleceğiyle ilgili karar

Eylül ayında Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başına geçen 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Tedesco'nun sözleşmesinin uzatılması konusu masaya yatırıldı.
Mevcut kontratı Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon Euro ücret alıyor. Kulüp yönetimi, başarılı performansından memnun kaldığı İtalyan teknik adamla aynı ücret şartları üzerinden 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden bu yana dikkat çeken bir grafik çizen Tedesco, özellikle Süper Lig'de 21 maçlık yenilmezlik serisinin yakalanmasında önemli rol oynadı. İtalyan hoca yönetiminde oynanan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, saha içi disiplin ve saha dışı duruşuyla da camianın takdirini kazanmış durumda.
Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Tedesco'nun bu performansı, yönetimin erken harekete geçmesinde etkili oldu. Sezon ortasında alınan bu karar, Fenerbahçe taraftarlarını memnun ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
