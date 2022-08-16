Fenerbahçe'den fark yiyen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu istifa etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'den fark yiyen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu istifa etti

16.08.2022 09:28
Fenerbahçe'den fark yiyen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu istifa etti

6-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, yönetime istifasını sundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu Fenerbahçe maçı sonrası yönetime istifa kararını iletti.

Sami Uğurlu geçtiğimiz sezon iyi performans sergilemesine rağmen bu sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Kasımpaşa ilk hafta maçında da deplasmanda Başakşehir'e 4-0 mağlup olmuştu. Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında kalesinde toplam 10 gol gördü.

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

Sami Uğurlu, karşılaşmadan hemen sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kabul edilmeyen bir skor olduğunu söylemişti. Uğurlu, ''15. dakikada bizim için maç bitti. Çok basit hatalar oldu. Genç oyuncular oynatmak istediğinizde böyle olabiliyor. Rakip de güçlü olunca cevap vermek zor oluyor. Camiadan özür diliyorum. Skor kabul edilemez. Maçı 15. dakikada kaybettik ve bizim adımıza sonrasında verimli bir maç olmadı. Çok fazla oyuncu gitti. Bu süreç Kasımpaşa adına kolay olmayacak. Umarım hayırlı olur. Kasımpaşa taraftarından tekrar özür dilerim'' diyerek sözlerini noktalamıştı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den fark yiyen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu istifa etti - Son Dakika
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