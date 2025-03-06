TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi - Son Dakika
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TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray eşleşmesi ile ilgili konuştu. Belgü, kupadaki dev derbide de yabancı hakem istediklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum" dedi.

06.03.2025 15:32  Güncelleme: 15:58
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finalinde ezeli rakipleri Galatasaray eşleşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dev maç için yabancı hakem talebini dile getiren Belgü'ye TFF'den hemen yanıt geldi.

"İYİ OLAN KAZANSIN"

Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"AVRUPA'YI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Hulusi Belgü, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak" ifadelerini kullandı.

TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi
Hulusi Belgü

DEV MAÇA YABANCI HAKEM TALEBİ

Belgü, yabancı hakem gündemiyle ilgili, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz" sözlerini sarf etti.

TFF'DEN HEMEN YANIT GELDİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı. Kupa'daki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim" değerlendirmesinde bulundu.

TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi
Mecnun Otyakmaz

BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY DERBİSİ İÇİN TALEBİ

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine ise Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz. Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

LİGDEKİ DERBİYİ VINCIC YÖNETMİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan oynanan derbide Sloven hakem Slavko Vincic görev yapmıştı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

TFF\'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe\'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • KAPLAN BEY:
    fb li olmasamda açık konuşmak gerekirse fb yabancı hakem konusunda çok haklı 87 65 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Kabak tadi verdiniz her yerde agliyorsunuz yabanci hakemle cikip yendiniz de benmi gormedim 26 30 Yanıtla
  • bülent C.:
    Federasyonunda Yabancı olması gerekiyor. Türk futbolunu yabancılar yönetsin. İş bilmeyenler değil. Ama siyonist bağlantıları olmayacak. 32 8 Yanıtla
  • Sefa güngör:
    Gel gel sarışınım gel 22 10 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    Fenerin evindeki maçı yerli hakem gsnin evindeki maçı yabancı yönetsin 6 9 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ağlarlar yine başlamış. yabancı hakem diye. yahu sizin Türk tarafınız yok ki tabiki yabancı hakem istersiniz 7 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    arabistan liginden orta hakem İran liginden var hakemi olsun bunlarda yabancı sonuçta 7 2 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    bu hakemler hepsi şaibeli Adalet için ?????? yabancı hakem yönetsin ?????? 6 1 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    tabi sende hemen feberbahçenin isteğini yerine getir emir erim ramazan oldun çıktın bu fedarasyonculuk senin işin değilmiş 3 3 Yanıtla
  • 20089700:
    afrikali hakem gelsin fenere bu sefer 2 1 Yanıtla
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